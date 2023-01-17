Goldman Sachs: Emtialar 2023’te arasındaki en güçlü görünüme sahip varlık

Goldman Sachs Emtia Birimi Başkanı Jeff Currie, 2023’te en güçlü görünüme sahip varlık sınıfının emtia olduğunu söyledi. Currie'ye göre, ekonomik koşullar ve envanter seviyeleri sebebiyle emtialar için görünüm oldukça parlak.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, emtiaların 2023’te varlık sınıfları arasında en güçlü görünüme sahip olduğunu söyledi.

Bankanın Emtia Araştırma Birimi Başkanı Jeff Currie makroekonomik koşullar ve düşük envanter seviyeleri sebebiyle 2023 içerisinde emtia için görünümün oldukça parlak olduğunu bildirdi.

2023 yılının sıcak hava şoku ve yüksek faiz seviyeleri nedeniyle fiyatlarda gerileme ile başladığını belirten Currie, “Ancak Çin’de talep toparlanmaya başlıyor ve arz yetersiz durumda. Bu da yükselen fiyatlar için bir gösterge anlamına geliyor” dedi.

‘İYİMSER BİR ORTAM’

Dün Londra'da yaptığı sunumda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Currie, “Emtia için böylesine iyimser bir ortama rastlamak zor. İster kritik seviyelerdeki stoklara, isterse üretim kapasitesine bakın, ortada bir arz eksikliği olduğu aşikar” diye konuştu.

2007-2008 rekor emtia rallisini hatırlatan ve durumun benzer olduğunu söyleyen Currie'ye göre sadece Avrupa doğal gazı, envanterlerin yeterli seviyede olması sebebiyle emtiadaki olumlu fiyat görünümünün istisnasını oluşturdu.

‘PETROL TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR’

Currie ayrıca, Çin’deki toparlanmayla birlikte batıdaki faiz artırımlarının sona ermesi durumunda petrolde talep patlaması ve ralli yaşanabileceğini belirtti.

2022 yılında merkez bankalarının faiz artışları ve Çin’deki sert Covid kısıtlamaları emtia piyasasında talebi zayıflatmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı arz sorunları enerji ve gıda tarafında dalgalı bir görünüme sebep olmuştu.