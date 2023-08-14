Goldman’dan faiz tahmini

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında yeni bir faiz artışına gitmemesini, 2024'ün ikinci çeyreğinde ise faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de geçen yıl haziranda yüzde 9,1’i gören tüketici enflasyonu bu yıl temmuzda yüzde 3,2’ye gerilerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası merak ediliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024’ün ikinci çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasını, ilk indirimin 25 baz puan olmasını bekliyor.

Banka, Fed’in bu yıl yeni bir faiz artışına gitmesini beklemiyor.

Fed, Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasındaki dönemde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve federal fonlama faizini yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığına yükseltmişti.

Goldman Sachs ekonomistleri, faizde 25’er baz puanlık kademeli bir indirim süreci bekliyor ancak faizlerin sabit kalması riskine de işaret ediyor.

ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMAYA İŞARET EDİLDİ

Aralarında Jan Hatzius ve David Mericle’in da bulunduğu Goldman ekonomistlerinin dün hazırladığı notta, enflasyonun hedefe yaklaşmasının ardından faizlerin mevcut kısıtlayıcı seviyeden normal seviyelere çekilmesi arzusunun indirimleri getireceğine işaret edildi.

Fed’in eylül ve kasım aylarındaki toplantılarında faizi sabit bırakmasını bekleyen Goldman ekonomistleri, “çekirdek enflasyonda eğilimin, son bir faiz artışını gereksiz hale getirecek kadar yavaşladığını” vurguladı.

ABD’de temmuzda çekirdek tüketici enflasyonu yüzde 4,7’ye gerilemişti.

Fed’in resmi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

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