Hazine dış borçlanmaya çıkıyor

Hazine 10 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için yabancı bankaları yetkilendirdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsi ve 2033 vadeli tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank’ı yetkilendirdiğini duyurdu.

Açıklama bakanlığın internet sitesinde yer aldı.

KATAR’DAN PARA GELECEK

23 Aralık’ta Reuters’ta yayımlanan bir haberde “Katar, yılın ilk haftalarında Hazine'nin eurobond ihracına 2 milyar dolar yatırım ile iştirak edecek” ifadelerine yer verilmişti.

Reuters'a bilgi veren iki ekonomi yetkilisi, Katar ve Türkiye'nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıklarını hatırlatarak; bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibarıyla geleceğini söylemişti.

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