Hükümetten borsaya 10 milyar TL’yi aşan deprem yardımı

Depremde borsayı üç gün açık tuttuğu için eleştirilen hükümet, yarın güçlü bir açılış için üç koldan destek kararı aldı. Varlık Fonu, BES fonları ve vergi muafiyeti yoluyla Borsa İstanbul desteklenecek. Uzmanlar ilk etapta 10 milyar TL'nin üzerinde nakit girişi bekliyor.

Emre DEVECİ

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Türkiye’yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 8 Şubat’ta kapatılan Borsa İstanbul’a, yarınki açılış öncesi hükümetten destek geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından borsayı üç gün açık tutması tepki ve tartışmalara neden olan hükümet, beş günlük aranın ardından borsanın yarın pozitif bir açılış yapabilmesi için harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi ve toplantıda yeni kararlar alındı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, alınan önlemlere rağmen depremin ardından ilk iki günde yüzde 9,8 değer kaybetmiş, yüzde 7’lik değer kaybının yaşandığı 8 Şubat tarihli işlemler ise daha sonra tepkiler üzerine iptal edilmişti.

1- BES FONLARINDA BORSA PAYI ARTACAK

Borsaya en ciddi destek, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları için yapılan yönetmelik değişikliğiyle geldi.

BES’te devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülüğü asgari yüzde 70’ten yüzde 50’ye düşürülürken, hisse senedi alma yükümlülükleri asgari yüzde 10’dan yüzde 30’a yükseltildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun söz konusu yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öte yandan, tek bir hisse senedine fon portföyünden yatırım yapma limiti yüzde 1’inden yüzde 5’e çıkartılırken, geçici madde ile fonların portföy sınırlamalarına 10 gün içerisinde uyma şartı eklendi.

2- VARLIK FONU BORSADA ALIM YAPACAK

Hükümet, Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde yeni kurulan Fiyat İstikrarı Fonu aracılığıyla Borsa İstanbul’u destekleyecek.

Konu hakkında bilgi sahibi yetkililerin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, kamu bankaları, varlık fonu şirketleri ve TMSF, TVF bünyesindeki Fiyat İstikrarı Fonu'na sermaye koyacak, fon da bu sermaye ile borsada oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde hisse alımı gerçekleştirebilecek.

3- GERİ ALIMDA VERGİ MUAFİYETİ

AA’nın aktardığna göre, Borsa İstanbul’da pay piyasalarında yarın işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.

10 MİLYAR TL’LİK GİRİŞ BEKLENİYOR

Uzmanlar, BES düzenlemesi kaynaklı olarak Borsa İstanbul’a önümüzdeki 10 günde toplamda yaklaşık 10 milyar TL’lik nakit girişi olacağını, hisse geri alım ve Varlık Fonu alımlarıyla rakamın artacağını belirtiyor.

Ata Portföy Yönetim Genel Müdürü Mehmet Gerz, şu an BES’teki devlet katkısı fonlarının yaklaşık 50 milyar TL olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 12’sine denk gelen 6 milyar TL’lik kısmının hisse senetlerinde tutulduğunu belirtti.

Gerz, yeni düzenleme ile birlikte BES’teki devlet katkısı fonlarının en az yüzde 30’unun en fazla ise yüzde 50’sinin hisse senetlerinde olabileceğini, önümüzdeki 10 günde bu fonlardan borsaya toplamda 9-10 milyar TL’lik giriş beklenebileceğini, bu rakamın en fazla 20 milyar TL’ye çıkabileceğini belirtti.

Bu paranın devlet tahvillerinin satılması yoluyla borsaya yöneleceğini belirten Gerz, “olumlu bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

BES’te şu an 343,9 milyar TL’lik fon bulunuyor. Bunun 49,7 milyar TL’si devlet katkısından oluşuyor.

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, önümüzdeki 10 günde BES’ten borsaya günlük ortalama 1 milyar TL’lik nakit girişi beklediklerini, bunun kritik bir dönemde “can suyu” olacağını belirtti.

Kuru, şirketlere hisse geri alımı için vergi muafiyeti ve Varlık Fonu alımı kararlarının da borsayı destekleyeceğini belirtti.

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu, BES düzenlemesinden borsaya 10 günde 8-9 milyar TL’lik nakit girişi beklediklerini, bu adımın kısa vadede olumlu olduğunu ancak orta ve uzun vade için ülkenin makro dinamiklerinin belirleyici olduğunu belirtti.

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