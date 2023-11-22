İş Bankası’na 915 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası, 411 milyon euro ve 465 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İş Bankası, 411 milyon Euro ve 465 milyon ABD Doları tutarındaki 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

Toplam 915 Milyon ABD Doları tutar ile yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

21 Kasım 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank, First Abu Dhabi Bank PJSC, The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatör; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Bank N.V., Mashreqbank psc ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

17 yeni bankanın katılımıyla, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 23 ülkeden toplam 44 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %3,25, ABD Doları diliminde ise SOFR + %3,50 oldu.

İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarı ile depremden etkilenen 11 şehirdeki bireylere kullandırılacak tüketici kredileri tutarı, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi.

Yılın başından beri sağlanan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinin toplam tutarı 1,5 milyar doları aştı.