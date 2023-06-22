Finans
Abone Ol

İsviçre Merkez Bankası politika faizini üst üste beşinci kez yükseltti

İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak faizi yüzde 1,75'e çıkardı. Bu, bankanın üst üste yaptığı beşinci faiz artırımı oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İsviçre Merkez Bankası politika faizini üst üste beşinci kez yükseltti

İsviçre Merkez Bankası (SNB) yüksek seyrini sürdüren enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan yükseltti.

SNB politika faizini ve kısa vadeli mevduat faizini Mart’ta belirlenen yüzde 1.5 seviyesinden yüzde 1.75’e yükselterek geçen yıl başladığı artırım döngüsünde üst üste beşinci kez faiz artırımı gerçekleştirmiş oldu.

Reuters anketine katılan katılımcıların beklentilerine paralel olarak gerçekleşen artırım ile İsviçre’de politika faizi Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. (REUTERS)

Yabancılardan faizde hayal kırıklığı uyarısıİlginizi ÇekebilirYabancılardan faizde hayal kırıklığı uyarısıGözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminlerİlginizi ÇekebilirGözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminler
X Reklam