İsviçre Merkez Bankası politika faizini üst üste beşinci kez yükseltti
İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak faizi yüzde 1,75'e çıkardı. Bu, bankanın üst üste yaptığı beşinci faiz artırımı oldu.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) yüksek seyrini sürdüren enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan yükseltti.
SNB politika faizini ve kısa vadeli mevduat faizini Mart’ta belirlenen yüzde 1.5 seviyesinden yüzde 1.75’e yükselterek geçen yıl başladığı artırım döngüsünde üst üste beşinci kez faiz artırımı gerçekleştirmiş oldu.
Reuters anketine katılan katılımcıların beklentilerine paralel olarak gerçekleşen artırım ile İsviçre’de politika faizi Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. (REUTERS)