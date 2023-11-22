Kripto dünyasını sarsan gelişme: Binance’a verilen cezanın perde arkası

Binance, ABD'den tarihi ceza aldı. ABD Hazinesi kripto para devine terörün finansmanı, kara para aklama, yaptırım ihlali, çocuk istismarı materyallerinin satışı işlemlerini bildirmeme gibi şok suçlamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ), ABD’de kara para aklamayla ilgili yasaları ihlal ettiğini itiraf ederek hükümetle anlaşmaya gitti.

Buna göre Binance, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolar ceza ödeyecek.

Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar dolar, bugüne kadar verilen en büyük cezalardan birisi oldu. Merkezi dijital para spot ticaretinin tahmini yüzde 60’ının gerçekleştiği borsaya verilen tarihi ceza kripto piyasası açısından da dönüm noktası niteliğinde. Uzmanlara göre soruşturmanın uzlaşma ile sonuçlanması kripto piyasasında büyük bir çöküşü engelledi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

İstifa öncesi 37 bin doların üzerinde fiyatlanan Bitcoin 35 bin 700 dolar bölgesine kadar geri çekildi. Yeni günde ise Bitcoin 36 bin 500 dolar, Ethereum ise 2000 dolar seviyelerinden alıcı buldu.

Binance platformunun yerel kripto para birimi ‘in (BNB) fiyatı yüzde 10’a yakın bir düşüşle 235 dolara geriledi ve piyasa değeri 36,4 milyar dolara düştü.

Ripple yüzde 3,2 düşüşle 0,59, Dogecoin yüzde 3,3 düşüşle 0,0744, Cardano yüzde 3,2 düşüşle 0,37 ve Solana yüzde 3 düşüşle 54,8 dolar civarlarında işlem gördü.

NEDEN CEZA VERİLDİ?

Peki Binance’a verilen tarihi cezanın sebepleri ne oldu?

ABD Hazinesi’nden yapılan açıklamaya göre Binance, lisanssız para aktarma işi yürütmek, BSA’yı ihlal etmek ve yasaklanmış işlemler gerçekleştirmek suçlarını kabul etti

Hazine’den yapılan açıklamada Binance’in Hamas, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere ve ABD’nin yaptırım uyguladığı Suriye, Kuzey Kore, İran gibi bölgelerdeki kişilere karşı önlem alınmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca teröristlerle ve fidye yazılımı saldırganlarına karşı şüpheli işlemleri önlemeye ve raporlamaya yönelik programların uygulanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre Binance ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satmaya yönelik web siteleriyle yapılan işlemleri hiçbir zaman bildirmedi. Öte yandan dijital korsanlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, kaçakçılık gibi suçlardan elde edilen sanal varlık gelirlerine dönük işlemleri de bildirmedi. CEO İSTİFA ETTİ



Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO'luğundan ayrıldığını duyurdu.