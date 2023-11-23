Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler…

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasada gözler bu karara çevrildi. İşte uzmanların ve finans kuruluşlarının son tahminleri...

Sozcu.com.tr

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Piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

TCMB'nin kademeli faiz artışlarına devam etmesi, bugünkü toplantıda politika faizi olan bir haftalık repo faizini artırması bekleniyor.

Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 11. faiz kararını vermek üzere toplanacak. Piyasalar, faiz kararının yanında karar metninde enflasyon gelişmeleri ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajları da yakından takip edecek.

TCMB haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül ve ekimde 500’er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak artış hızının bir miktar düşmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin bu haftaki faiz toplantısına ilişkin tahminleri ise şöyle:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 21 ekonomistin tamamı yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37,5 ila yüzde 40 bandında yer aldı.

Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

Ayrıca TCMB’nin aralık ayında da faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 40 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Ankette 2024 yılsonu için tahmin veren dokuz ekonomistin medyanına göre enflasyonun beklenen düşüşüyle beraber politika faizi önümüzdeki sene sonunda yüzde 35 seviyesine geri dönebilir.

AA FİNANS

Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50’ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

AA Finans’ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks Haber anketine katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 40 olurken, en düşük tahmin yüzde 37,5 olarak gerçekleşti. 22 ekonomistin 18'i 250 baz puan, 2'si 500 baz puan, 2'si ise 300 baz puanlık faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 21 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 40 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ayki Foreks Haber anketinde medyan tahmin yüzde 40 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 45 ila yüzde 33 bandında gerçekleşmişti.

12 ay sonrasına ilişkin haftalık repo faizi sorusuna yanıt veren 6 ekonomistin medyan tahmini yüzde 36,00 olurken, en yüksek tahminde bulunan ekonomist yüzde 40, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 32 beklentisini paylaştı.

Ankete göre ekonomistlerin 2024 yıl sonu faiz tahmini ise yüzde 35 oldu. En yüksek beklenti yüzde 42,5, en düşük beklenti ise yüzde 25 oldu.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT’nin kasım ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkması bekleniyor.

Ankete katılan 27 kurumun medyan beklentisi, Kasım ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Kasım ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti yüzde 37,5 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 25 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı. Kasım anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 42,5, minimum beklenti ise yüzde 38 seviyesinde oldu.

Ayrıca 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve beklentisini paylaştı. Buna göre 2024 yılında politika faizinin yüzde 40 seviyesinde zirve yapması bekleniyor. 2024 yılında zirve seviyeye ilişkin maksimum beklenti yüzde 50 olurken, minimum beklenti yüzde 38'de gerçekleşti.

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 15 kurumun 7'si Merkez Bankası'ndan ilk hamleyi 2024'ün son çeyreğinde bekliyor.

GOLDMAN SACHS

TCMB’nin politika faizini Kasım ayında 250 baz puan arttırmasını bekleyen kurumlardan biri olan Goldman Sachs’ın araştırma notunda 750 baz puan politika faizi artışı yapılan Ağustos ayından beri ülke içi ve dışındaki faizlerin üç aylık ortalamalara yaklaştığını belirtti.

Raporda, “Lira mevduat faizleri de son iki haftadır keskin yukarı yönlü trendine devam ediyor… Piyasa faizlerine yakınsamanın alışılagelmiş ve faiz bazlı parasal sisteme dönüşün ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

TCMB’nin hala yürürlükte olan makroihtiyati tedbirlerin birçoğunu kaldırabilecek alana sahip olacağına da dikkat çekilen Goldman Sachs raporunda “Lira mevduat faizleri politika faizi artışları ve makroihtiyati tedbirler ile, özellikle de kur korumalı mevduat hesaplarının standart mevduat hesaplarına dönüşümü için hedeflerle desteklenecek” denildi.

JP MORGAN

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, TCMB’nin Kasım toplantısında politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 37,5 seviyesine çıkaracağını öngördü. Akçelik, Aralık ayında da politika faizinde 250 baz puanlık artış tahmininde bulundu.

Akçelik, JPMorgan müşterilerine ilettiği notta 2023 Kasım ve Mayıs 2024 dönemi dikkate alındığında yıllık enflasyonda yükseliş beklentisi ve olumsuz cari denge görünümünün ilave artışlar gerektirdiğinin altını çizdi. Akçelik TCMB’nin son yönlendirmelerinde şahin göründüğüne de dikkat çekti. Akçelik TCMB’nin 2024 sonuna kadar faizi yüzde 45 seviyesinde koruyacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Akçelik raporunda 2023 yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 65 olduğunu belirtti. Enflasyonda Mayıs 2024’te yüzde 73 ile zirve yaşanacağını öngören Akçelik, 2024 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ise yüzde 40 olduğunu ifade etti.

ING

Hollanda merkezli bankacılık şirketi ING'nin ekonomistleri Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti. Ekonomistlerin analizleri şöyle oldu:

“Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi.

Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK'da politika faizini yüzde 37,5'e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.”

ING ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı bir gelişmekte olan ülke raporunda TCMB'nin 250 baz puanlık iki artış sonrasında yüzde 40 faiz oranında duracağını tahmin etti. Raporda, “Politika faizinin kasım ve aralık aylarında 250 baz puanlık iki artışla birlikte yukarı yönlü risklerle birlikte yüzde 40 olmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

SOCIETE GENERALE

Societe Generale (SocGen) analistleri TCMB’nin kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı beklentisini paylaştı. SocGen Aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40’a çıkarılacağını tahmin etti.

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