‘Merkez bankası ve kamu bankaları Ankara’ya dönsün’

İstanbul’da yaşanacak olası bir deprem riskine dikkat çeken ASO Başkanı Ardıç, TCMB kamu bankaları ve BDDK gibi kurumların Ankara’ya geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, AKP'nin Ankara'dan İstanbul'a taşıdığı Merkez Bankası, kamu bankaları, İstanbul Finans Merkezi kuruluşları ile Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki kamu kurumlarının deprem riskine karşı Ankara'ya geri taşınması gerektiğini söyledi. İstanbul'un büyük bir deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Başkan Ardıç, olası bir depremde yaşanacak felaketin boyutlarının şimdiden alınacak önlemlerle küçültülebileceğini, bu kapsamda ülke için kritik önemdeki sanayi ve ticaret kuruluşlarının da güvenli bölgelere taşınmasının kritik önem taşıdığını bildirdi.

YÜZDE 90 RİSKLİ

Özel bankalar, olası bir İstanbul depremine karşı riski azaltmak için yönetim merkezlerini Ankara ve İzmir'e kaydırma hazırlığı yaparken iktidarın Ankara'yı İstanbul'a taşıma operasyonu deprem uyarılarına rağmen devam ediyor. ASO Başkanı Ardıç, deprem risklerinin görüşüldüğü meslek komiteleri toplantısında Türkiye'nin gerçek beka sorununun deprem olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi'nde gerçekleşecek olası bir depremin Türkiye için çok kritik sonuçlar doğuracağına işaret eden Ardıç, İstanbul'daki 772 bine yakın bina ile sanayi ve üretim tesislerinin yüzde 90'ının depremde yıkılma riski taşıdığını bildirdi.

ASO Başkanı Ardıç, İstanbul'un yanı sıra Marmara Denizi'ne kıyısı olan Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova'da ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıyan sanayi ve ticari kuruluşların deprem riski düşük illere taşınması gerektiğini, bu sayede bölgesel kalkınmanın da dengeleneceğini söyledi.

İstanbul Finans Merkezi çatısı altında toplanıyorlar

– ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın Ankara'ya geri taşınmasını istediği kamu kurumları arasında Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK (Sermaye Piyasaları Kurumu) başı çekiyor. AKP iktidarı döneminde siyasi yaklaşımla İstanbul'a taşınan bu kurumlar şimdi de İstanbul Finans Merkezi'nde aynı çatı altında toplanacağı için olası felakette büyük risk oluşturacak.