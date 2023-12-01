Merkez Bankası’ndan reeskont ve avans işlemleri için faiz kararı
Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemleri ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti.
Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını 500 baz puan artışla yılık yüzde 40,75’e yükseltti.
Banka, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını da 500 baz puan artışla yıllık yüzde 41,75 oranına yükseltti.
Karara ilişkin tebliğ, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı ve oranlar da bugün yürürlüğe girdi.