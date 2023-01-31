Merkez’den altına hücum: 2022’de dünyada altın alımında birinci oldu
2022'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam 148 ton altın satın alarak bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.
Dünya Altın Konseyi, 2022 yılı verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılında 148 ton net altın satın alarak bu alanda dünyada merkez bankaları arasında ilk sırada yer aldı.
Böylece TCMB’nin kendine ait toplam altın rezervi 542 tona yükseldi. TCMB’nin toplam altın rezervi ise 2022’de 122 ton artışla 779,5 tona yükseldi.
Dünya genelinde merkez bankaları 2022’de toplamda 1136 ton ton altın satın alarak bu alanda 1967 yılı sonrasındaki 55 yılın zirvesini gördü. 2021’de merkez bankalarının toplam altın alımı 450 ton olmuştu.
Dünya Altın Konseyi’ne göre, “jeopolitik belirsizlik ve yüksek enflasyon” merkez bankalarının altın alımında öne çıkan nedenler oldu.