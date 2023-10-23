TAB Gıda’nın halka arzına 5,2 milyon kişi katıldı

TAB Gıda'nın halka arzına başvuran 5,2 milyon yatırımcıdan 4,95 milyonunun talebi karşılandı. KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplandı.

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TAB Gıda’nın, 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama işlemleri sonrası, 52,5 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6,83 milyar lira oldu.

TAB Gıda’nın halka arzı bu verilere göre son dönemin en büyük arz işlemi olarak gerçekleşirken, arza başvuran 5,2 milyon yatırımcıdan 4,95 milyonunun talebi karşılandı.

Halka arzda, şirketin sermayesinin 232,4 milyon TL’den 261,3 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 28,88 milyon TL ve TFI TAB Gıda yatırımlarına ait 23,63 milyon TL nominal tutarda hisse olmak üzere toplamda 52,5 milyon TL nominal değerli hisse satıldı.

PLANLANAN TAHSİLATIN 2,5 KATI TALEP TOPLANDI

Şirketin arzına aracılık eden İş Yatırım’dan dün KAP’a yapılan açıklamada, hisse başı 130 liradan yapılan halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplandığı belirtildi.

Buna göre halka arz sonucunda toplam 4,95 milyon yatırımcıya dağıtım yapılırken, halka arzdan yurt içi bireysel yatırımcılar yüzde 78,1, grup çalışanlarından oluşan yatırımcılar yüzde 1,9, yurt içi kurumsal yatırımcılar da yüzde 20 pay aldı. (REUTERS)

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