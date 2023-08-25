Yabancı bankalardan Türkiye için yeni faiz tahminleri

Merkez Bankası'nın dünkü rekor faiz artışı sonrasında yabancı bankalar faiz tahminlerini yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) dün politika faizini yüzde 17,5’ten yüzde 25’e yükseltmesi sonrasında yabancı bankalar faiz tahminlerini güncelledi.

TCMB’nin 250 baz puanlık piyasa beklentisine karşılık 750 baz puanlık rekor faiz artışına gitmesi finansal piyasalarda “pozitif sürpriz” olarak değerlendirilirken, enflasyonu kontrol altına almak için ek faiz artışlarına ihtiyaç olduğu da belirtildi.

3 BÜYÜK BANKA BEKLENTİSİNİ GÜNCELLEDİ

Bloomberg’in aktardığına göre, ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltti.

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan da yıl sonu için politika faizi tahminini yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltti. Banka, yıl sonuna kadar her toplantıda TCMB’den 250’şer baz puanlık faiz artışı bekliyor.

İngiliz banka Barclays da TCMB’nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35’e, 2024 sonuna kadar ise yüzde 35’e yükseltmesini bekliyor.

Barclays analistleri, bugün yayımladıkları notta, TCMB’nin dünkü kararla büyük ve olumlu bir sürprize imza attıklarını, politika faizinin en çok yüzde 25’e kadar yükseltileceği yönündeki piyasadaki yaygın görüşle çelişen bir adım olduğunu vurguladı.

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