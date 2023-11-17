13 yaşındaki Fırat ile dokuz asker-polisi şehit eden terörist dört yıl önce öldürülmüş

Diyarbakır Silvan'da 13 yaşındaki Fırat Simpil ile 9 asker ve polisin şehit edildiği saldırıları gerçekleştiren PKK'lı terörist Bager Andok kod adlı Hayri Kaptan'ın Mardin'de öldürüldüğü belirlendi. Teröristin ölümü dört yıl gizlendi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde terör örgütü PKK'nın özerklik ilanıyla ilçe merkezindeki teröristlerin başındaki isimlerden biri olan ve İçişleri Bakanlığı’nın 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde aranan terörist Bager Andok kod adlı Hayri Kaptan'ın Mardin'in Savur İlçesi kırsalında öldürüldüğü belirlendi. Teröristin ölümünü terör örgütü PKK'nın uzun süre gizlediği öğrenildi.

Terörist Kaptan hakkında Silvan İlçesinde mahallede top oynayan 13 yaşındaki Fırat Simpil ile 9 asker ve polisin şehit edildiği saldırıları gerçekleştirmekten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çıkarılan yakalama kararı bulunuyordu.

Silvan İlçesinde çukur ve hendek kazan teröristlerin başındaki isimlerden biri olan takım sorumlusu Hayri Kaptan'ın Mardin'in Savur İlçesi kırsalındaki bir operasyonda öldürüldüğü belirlendi.

HENDEK SALDIRILARINDAN SORUMLU

Özerklik ilanıyla Kandil'deki barınma alanlarından terörist elebaşı Suriye uyruklu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla Silvan kırsalına buradan da gizlice ilçe merkezine sızan terörist Hayri Kaptan İlçedeki Konak, Mescit ve Tekel mahallelerinde barikat ve hendekler kazarak güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda bombalı ve silahlı saldırıya katıldı.

2019’DA MARDİN’E GÖNDERİLDİ

Terörist Kaptan, Silvan baraj yoluna uzaktan kumandalı bomba yerleştirilerek askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle aynı bölgede oyun oynayan 13 yaşındaki Fırat Simpil adlı çocuğun da öldürüldüğü hain saldırıyı gerçekleştiren isimdi. 2015 yılı Ağustos ayından 2016 yılı Nisan ayına kadar Silvan İlçe merkezindeki hain saldırılara katılan terörist İlçede kontrolün sağlanmasıyla tekrar Silvan kırsalına kaçtı ve 2019 yılında öldürüldüğü Mardin'in Savur İlçesi kırsalına gönderildi.

SİLVAN’DA İKİ KEZ YARALANDI

Terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerindeki suikast ve bombalı saldırılarını organize eden YPS adlı yapılanmanın da başındaki isim olan terörist Hayri Kaptan, Silvan'da iki ayrı operasyonda yaralanınca bu bölgedeki terörist işbirlikçileri tarafından tedavi edildikten sonra dağa kaçırılmıştı. Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçlarını soruşturma bürosunca “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan terörist Hayri Kaptan'ın Silvan İlçe merkezinde bizzat katıldığı ve planlamasını yaptığı hain saldırılar şunlar:

30 Ağustos 2015: Silvan baraj yolu inşaatında yola döşenen patlayıcının patlatılması sonucu 13 yaşındaki Fırat Simpil adlı çocuğun öldürülmesi.

23 Eylül 2015: Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın şehit edilmesi

1 Ekim 2015: Konak Mahallesi’nde Astsubay Tolga Topçuoğlu ile Uzman Çavuş Sinan Uçan'ın şehit edilmesi

5 Kasım 2015: Mescit Mahallesi’nde özel harekatta görevli komiser yardımcısı Enis Kırımlı'nın şehit edilmesi

5 Kasım 2015: Konak Mahallesi’nde özel harekat polisi Necmi Çakır'ın şehit edilmesi

11 Kasım 2015: Mescit Mahallesi’nde Teğmen Altuğ Pek'in şehit edilmesi

15 Aralık 2015: Silvan-Diyarbakır karayolunda uzaktan kumandalı bombayla Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ile polisler Mustafa Nohut, Nuri Yazanel’in şehit edilmesi