14 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı
İstanbul Üsküdar'da 13 aracın ve bir TOMA'nın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.
Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde Üsküdar yönünde seyir halinde olan ve freni tutmadığı öne sürülen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) önünde bulunan araca çarparak durabildi.
14 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Arkadan bazı araçlarda kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle, Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde yol ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)