14 Mayıs 1950’de ne oldu? 14 mayıs 1950 seçimleri kim kazandı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı seçimleri için tarih açıklarken 14 Mayıs 1950 yılına atıfta bulundu. 14 Mayıs 1950 tarihinde düzenlenen TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçim, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilir ve Demokrat Parti kazanmasıyla sonuçladı.

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Seçim tarihini “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de “Yeter söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına “Yeter” diyecektir.” sözleriyle duyuran Erdoğan’ın atıfta bulunduğu seçim tekrar gündeme geldi.

14 MAYIS 1950’DE NE OLDU?

14 Mayıs 1950 yılında “Gizli oy, açık sayım” yönteminin ilk kez uygulandığı seçim gerçekleştirildi.

Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilen 1950 seçimi Cumhuriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçimidir.

Liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 55’ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM’deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85’ini elde etti. Bu seçimlerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıllık iktidarı da sona erdi.

Bir hafta sonra açılan TBMM'de yapılan cumhurbaşkanlığı oylaması sonrası Celal Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıktı, hükümeti kurma görevi de eski bir CHP'li olan Demokrat Parti Aydın Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar başbakanlık yaptı.

14 MAYIS 1950 SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

DP’nin üstünlüğüyle sonuçlanan seçimler sonunda CHP 27 yıllık iktidarını yitirdi. Liste usulü çoğunluk sistemi nedeniyle, oyların yüzde 55’ini alan DP kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM’nin yüzde 85’ini elde ederken, buna karşın CHP yüzde 40 oy oranıyla kazandığı 69 milletvekilliğiyle TBMM’nin ancak yüzde 14’ünü elde edebildi. MP ve Bağımsızlarsa birer milletvekiliyle TBMM’ye girdiler. DP listelerinden bağımsız olarak seçimlere giren 5 aday (Ali Fuat Cebesoy (Eskişehir), Halide Edib Adıvar (İzmir), Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa), Nadir Nadi (Muğla), Sinan Tekelioğlu (Seyhan)) milletvekili seçildi. Seçime katılım oranı %89,3 olarak gerçekleşti. 63 seçim çevresinden 52’sinde DP, 10’unda CHP, 1’inde de Bağımsızlar birinci oldu.

22 Mayıs 1950’de Celal Bayar Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi. Aynı gün Adnan Menderes başkanlığındaki ilk DP hükûmeti de kuruldu. Celal Bayar’dan boşalan DP genel başkanlığına da 9 Haziran’da Adnan Menderes getirildi.

14 Mayıs 1950 seçimi sonuçları:

Toplam seçmen sayısı: 8 milyon 905 bin 743 kişi

Toplam kullanılan oy sayısı: 7 milyon 85 kişi

Demokrat Parti aldığı oy sayısı: 4 milyon 391 bin 694 kişi (Oy oranı yüzde 55,2)

Cumhuriyet Halk Partisi aldığı oy sayısı: 3 milyon 148 bin 626 kişi (Oy oranı yüzde 36,2)

Millet Partisi aldığı oy sayısı: 368 bin 537 kişi ( Oy oranı yüzde 4,6)

Bağımsızların aldığı oy sayısı: 44 bin 537 kişi ( Oy oranı yüzde 0,6)