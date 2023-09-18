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15 yaşındaki Nazik Nur feci şekilde hayatını kaybetti

Yozgat'ta otomobilin çarptığı lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş feci şekilde hayatını kaybetti.

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15 yaşındaki Nazik Nur feci şekilde hayatını kaybetti

Yozgat’ta ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki 38 ABC 430 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı’nda okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş’e çarpıp kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince yakalandı. (AA)

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