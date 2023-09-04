2 kadın daha katledildi: Cinayette kan donduran detay
Karabük'te H.K, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü. H.K'nın, 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Karabük Yeni mahallede H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.
ATEŞ AÇIP KAÇTI
Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi. H.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KORUMA KARARI
Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için “çağrı üzerine koruma kararı” alındığı belirtildi.
ESKİ KARISINI DA ÖLDÜRMÜŞ
H.K’nın, 2008 yılında önceki eşi Nimet K’yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. (AA)