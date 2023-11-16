2023’te bin 868 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, bakanlığın 2024 bütçesi hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Güler, bu yılın ilk 11 ayında yurt içi ve dışında bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçeye ilişkin sunumu esnasında terörle mücadele ve Yunanistan ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi, askeri, sosyokültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmelerin özellikle savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha önemli kıldığına dikkati çeken Güler, “Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığımız, devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir” diye konuştu.

“SINIRLAR KORUNUYOR” MESAJI

Sınırların kademeli emniyet sistemleriyle korunduğunu, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini belirten Güler “Buna rağmen sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüleri ihtiva etmektedir. Bunlar art niyetli olarak servis edilmekte ve maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hudutlarımızı namus bilen Mehmetçik, büyük bir özveriyle ve başarıyla görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Terörü, ülkenin enerjisini ve kaynaklarını harcayan, uzun yıllardır ülkeyi en çok etkileyen sorun olarak nitelendiren Güler “Tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz” dedi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile Pençe serisi harekatlar ve diğer operasyonlarla, terör örgütünün yurt içinde bitme noktasına geldiğini, sınır ötesinden Türkiye’ye yönelik saldırıların bertaraf edilerek kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını vurgulayan Güler, şunları söyledi:

– Gururla ifade etmeliyim ki ülkemizin ve milletimizin güvenliği için tüm terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede destansı başarılar elde edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise 1868 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemize ve asil milletimize tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir.

FETÖ’DEN 23 BİN 971 İHRAÇ

FETÖ ile mücadelenin elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda büyük bir hassasiyetle devam ettiğini vurgulayan Güler “15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. Hain örgütle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

“EGE’DE ASKERİ FAALİYETLER KARŞILIKLI AZALTILDI”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmeler sonucu Yunanistan ile ilişkilerde olumlu bir dönem yaşandığına dikkati çeken Güler, şöyle konuştu:

– Yunanistan ile gelişen bu olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Amacımız, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır.

– Bu kapsamda, yıl içerisinde Ege’deki askeri faaliyetlerimiz karşılıklı olarak azaltılmış, bölgemizde tansiyonu düşük tutmaya gayret edilmiştir. Biz, her zaman iki komşu olarak aramızdaki tüm sorunları karşılıklı diyalogla, barışçıl yöntemlerle, birbirimizin hakkına saygı göstererek ve müttefiklik ruhu ile çözme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. (AA)