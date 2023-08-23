30 Ağustos resmi tatil mi, 2023 yılında hangi gün?

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri ve Türk milletinin mücadelesini, birliğini ve bağımsızlık arzusunu temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Milli bir bayram olan 30 Ağustos, 2023 yılında Salı gününe denk geliyor, bu gün resmi kamu ve kuruluşları ile bankalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal birliğe olan vurgusunu, tarihi zaferin anlamını ve milli değerleri kutlama fırsatı yaratan 30 Ağustos her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos günü çalışma hayatı, okullar ve çeşitli kurumlar tatil olacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe geliyor.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.