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4 terörist emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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4 terörist emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)