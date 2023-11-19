4 terörist emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)