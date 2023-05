6 yerinden bıçakladı, “Eşimi çok seviyorum” dedi

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi Yüce Can Yılmaz'ı döven ve 6 bıçak darbesiyle yaralayan Kenan Yılmaz'ın cezası belli oldu. Yılmaz, karar açıklanmadan önce "Hâlâ eşimi çok seviyorum" dedi.

Olay, 16 Ocak’ta Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Kenan Yılmaz, Yüce Can Yılmaz’dan bir yıl önce ayrılma kararı almıştı. Ayrı yaşayan çift, Yüce Can Yılmaz’ın oturduğu evde buluştu. Tartışmanın çıktığı esnada Kenan Yılmaz, eşini dövdü ve karın ile kalça bölgelerinden 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yüce Can Yılmaz, komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan Kenan Yılmaz, tutuklandı.

TAHLİYE VE BERAAT İSTEDİ

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yazılı olarak sunan Kenan Yılmaz, “Olay gecesi evde eşim, oğlu ve ben birlikte alkol aldık. Sabah uyumak için eve geldim. Eşim ve oğlu da sonra geldi. Kapının açıldığını duydum. Uyandığımda eşimi göremeyince telefonla aradım. Telefonlara cevap vermedi. Bir sefer açtığında ise ‘Otel odasında manitamlayım’ dedi. Eve çağırdım. Geldiğinde hakaretlerde bulunduğunda, mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım” diyerek tahliye ve beraat talep etti.

Sanık avukatı Hakan Gündoğdu da müvekkilinin eyleminin ‘Haksız tahrik altında kasten yaralama’ kapsamında olduğunu savunarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi.

KARACİĞERİNDEN YARALANDI

Duruşmada söz alan Yüce Can Yılmaz, “Eve girdiğimde bana tokat attı. Attığı tokattan sonra gözümdeki gözlüğüm düştü. Gözlüğümü almaya çalışırken bıçaklamaya başladı. Bıçağı mutfaktan almadı, üzerinde taşıyordu. Çünkü evde kullandığımız bıçaklardan değildi. Sanık sağ baldırımdan 4 kez, sol baldırımdan 1 kez bıçak darbesi vurdu. O sırada Yekta araya girdi. Ondan kurtulup karaciğerimi bıçakladı. O gün ben sanığa küfürlü söz kullanmadım. İfadesinde bahsettiği cümleleri kullanmadım. Şikayetçiyim” dedi.

Şikayetçi avukatı Emre Pınar da sanığın savunmasının eylemini meşrulaştırmaya yönelik olduğunu, haksız tahrik indiriminden yararlanmak için yalan beyan verdiğini söyleyerek, öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Cumhuriyet savcısı ise Yüce Can Yılmaz’ın doktor raporunu dikkate alarak saldırının kişinin yaşamını tehlikeye soktuğunu, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kadar ciddi olduğunu ve sanığın suçunu itiraf ederek bıçağın yerini gösterdiğini belirtti. Sanığın müştekiye birden fazla bıçak darbesi vurduğunu ve eyleminin ‘Eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğunu dile getiren savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddetti ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle Kenan Yılmaz’a ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. (DHA)

