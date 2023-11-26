60 milyonluk rezidans aldığı iddia edilen bürokrata ödül gibi atama

Ankara’da 60 milyon liraya lüks daire aldığı öne sürülen DHMİ Daire Başkanı Murat Gül, iddianın hemen ardından genel müdür yardımcılığına terfi etti.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP'nin Gölge Ulaştırma Bakanı Ulaş Karasu'nun bir inşaat şirketine sağladığı çıkar karşılığında 60 milyon liralık lüks daire aldığını iddia ettiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Murat Gül, Genel Müdür Yardımcılığı görevine yükseltildi.

Gül'ün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yöneltilen iki bürokratla ilgili skandal iddiaların hemen ardından bir üst makama atanması dikkat çekti.

“İŞ BİRAZ GARİPLEŞİYOR”

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde iddiasını dile getiren Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu'na, “Danışmanınız olan Murat Gül ve Ayfer Kara DHMİ ile iş birliği yapan kamu-özel işbirliği ihaleleri alan bir şirketle yakın ilişkileri olduğu kurum koridorlarında konuşuluyor. Sayın Bakan, Kara ve Gül Ankara'da ‘Parkline' adındaki bir siteden lüks bir daire almışlar. O sitede daire fiyatları 60 milyon liradan başlıyor. Alabilirler tabi, ama aldıkları evin müteahhidi YDA adlı şirket olunca iş biraz garipleşiyor. Çünkü YDA DHMİ'nin en önemli müteahhitlerinden birisi” demişti.

Karasu'nun 23 Ekim'de TBMM'de gündeme getirdiği o iddiaların hemen ardından iki gün sonra, 25 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Murat Gül terfi etti. İki yıl önce 2021'de DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığına getirilen Gül, dün DHMİ genel müdür yardımcılığı makamına yükseltildi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Görsel ve İletişim Sanatları okuyan Gül, DHMİ genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakan danışmanlığı ve özel kalem müdürlükleri gibi üst düzey görevlerde bulundu.