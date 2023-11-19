7 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu, ablası tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir evde 7 yaşındaki bir çocuk yatağında ölü bulundu. Olayın ardından çocuğun ablasıyla arasında yaşanan kavga sonucu çıkan arbedede abla tutuklandı.

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İstanbul’da Şehremini Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen olay, şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı. Yapılan çalışmada, 7 yaşındaki S.N. ile ablası M.N. (19) arasında yaşanan kavga sonucu çıkan arbedede çocuğun halsizleştiği ve yatağına uzandığı belirlendi.

ABLA TUTUKLANDI

Çocuğun hareket etmemesi üzerine annesi N.N. ve ablası M.N. tarafından sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından anne ve abla, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen abla M.N. tutuklanırken, anne N.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı evde yaşayan diğer 2 çocuk ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. (AA)

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