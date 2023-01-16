Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile “ÖğretimÜyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
SON BAŞVURU TARİHİ : 30.01.2023