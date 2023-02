Acısını paylaştı, depremin sembol fotoğraflarından biri oldu…

Bir depremzede büyük yıkımda annesini kaybettiğini bu sözler ve bu fotoğrafla duyurdu. Sembol olan fotoğrafta annesinin yapıp sunta bir dolap üzerine sıraladığı yufka ekmeklerin, paramparça olan kolon ve kirişlerin altında sapa sağlam ayakta olduğu görülüyor.

40 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz, 100 binin üzerinde yaralımızın olduğu yıkım, ülkemiz kadar dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

Bölgeden gelen her fotoğraf, her görüntü ve her hikaye yüreklerimizin derinliklerine işliyor ama onları anlatmakta kelimeler çoğu zaman yetersiz kalıyor.

İşte o fotoğraflardan biri, büyük yıkımda annesini kaybeden bir depremzenin sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi ve depremin sembol fotoğraflarından bir oldu.

Sosyal medya kullanıcısı o kareyi “kuru ekmeği kırılmadı ama annem kurtulamadı” başlığıyla paylaştı. Fotoğrafın nerede kaydedildiği bilinmiyor ama o tek kare, yakınlarını kaybeden milyonların acısını anlatacak etkide.

Fotoğrafta küçük bir sunta dolap üzerine dizilmiş yufka ekmekler görülüyor. Her yanına kırılmış, parçalanmış, un ufak olmuş kiriş ve kolonların savrulduğu yufka ekmek dizisinin dimdik ayakta olduğu dikkati çekiyor.

Annesini kaybettiğini, bu enkaz fotoğrafıyla duyuran sosyal medya kullanıcısı duygularını o karenin üzerine yazdığı “kuru ekmeği kırılmadı ama annem kurtulamadı” ifadesiyle dile getirdi. Paylaşımdan sonra depremzeye çok sayıda baş sağlığı mesajı geldi.

O mesajlardan birinde bir kullanıcı “sunta dolap kirişten dayanıklı, yufka ekmek de” dedi. Hesapta enkazın başka bir fotoğrafı “eve kullandığın demir bu mu herkesi gömdün” ifadesiyle paylaşıldı…