Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Can Atalay'a ilişkin AYM ve Yargıtay'ın verdiği kararlar hakkındaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden paylaşımla yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili “Bu bir darbe girişimidir” açıklamasını yapmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bu açıklamaya sosyal medya üzerinden cevap geldi.

“SON DERECE YANLIŞ”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı şu şekilde:

“Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.”

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