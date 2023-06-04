Adana’da orman yangını
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
İlçenin Orhan Gazi Mahallesi’nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin soğutma çalışması sürüyor. (DHA)