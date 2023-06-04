Abone Ol

Adana’da orman yangını

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yayınlanma: 17:19 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana’da orman yangını

İlçenin Orhan Gazi Mahallesi’nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin soğutma çalışması sürüyor. (DHA)

Kahramanmaraş'ta termik santralde yangınİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş'ta termik santralde yangınİstinyePark'ta yangın çıktı!İlginizi ÇekebilirİstinyePark'ta yangın çıktı!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana buğday helikopter orman yangını yangın
X Reklam