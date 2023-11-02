Adana’da taksici iki öğretmeni darp etti

Adana'da iki ilkokul öğretmeni bir taksici tarafından darbedildi. Öğretmenler hastaneye kaldırılırken eğitim sendikaları okul önünde ortak açıklama yapıp eğitimde şiddete karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana’da dört eğitim sendikası, şehirde iki öğretmene yönelik saldırıyı kınayıp şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Toros İlkokulu önünde ortak basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Seher Ergin, Eğitim-İş Adana 2 Nolu Şube Başkanı Mutlu Gül, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Ergun Ayyıldız neredeyse her gün eğitim alanında şiddet olaylarıyla karşılaşılır olduklarını söyledi.

“ÖĞRETMENLER HASTANEYE KALDIRILDI”

Sendika başkanları, Toros ilkokulu önünde öğretmenler Necmettin Uçar ve Zeynel Kavak'ın öğrencilerinin gözü önünde saldırıya uğradığına dikkat çekerek “Arkadaşlarımız saldırı sonucu aldıkları yaralar nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardır. Eğitim emekçilerinin öğrenci ve veli şiddetine maruz kaldıklarını daha önce birçok kez tanık olmuştuk. Öğretmenlere yönelik saldırıların, toplumun bütün kesimlerine yayılması, saldırıyı bir ticari taksi sürücüsünün yapması oldukça düşündürücü” dedi. Sendika başkanları açıklamalarına şöyle devam etti:

“CEZASIZLIK TEŞVİK NİTELİĞİNDE”

– Öğretmenlerin toplumsal saygınlığının zedelenmesine, sosyal statüsü ve okuldaki işlevlerini her fırsatta küçültmeye neden olan politikalar, eğitimde yaşanan şiddetin kaynağıdır. Bu güne kadar gerçekleşen öğretmene şiddet olayının faillerinin ceza almaması da dolaylı olarak teşvik niteliğindedir.

“BAKANLIK KORUYUCU POLİTİKA GELİŞTİREMEDİ”

– Milli Eğitim Bakanlığı hâlâ şiddet konusunda engelleyici ya da koruyucu herhangi bir politika geliştirmemiştir. Eğitimcilerin baskı ve şiddetin kıskacında bırakıldığı, güvensiz ve güvencesiz iş ortamlarına itildiği, eğitimin piyasacı bir anlayışla yürütüldüğü; öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisinin giderek yozlaştığı bir ortamda eğitim-öğretimin toplumu dönüştürmesi ve iyileştirmesi beklenemez. Arkadaşlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırgan şahsın hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz.”