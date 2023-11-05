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Adıyaman’da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan kararla kuruma bağlı okul ve kantinlerde İsrail menşeli ürünlerin satılamayacak.

Yayınlanma: 20:19 - 05 Kasım 2023 Güncellenme:
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Adıyaman’da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüze bağlı İl genelinde öğretmenevleri, uygulama oteli ve bütün okul kantinlerimizde İsrail mallarının satışını durduruyoruz” ifadesi kullanıldı. (AA)

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Adıyaman İsrail okul uygulama