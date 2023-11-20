AFAD, felaketlerdeki bilançoyu açıkladı

AFAD Başkanı Okay Memiş, “Batman’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünden itibaren meydana gelen sellerde toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 vatandaşımız kayıp. 11 vatandaşımız da gemi mürettebatı” bilgisini verdi.

İsmail AKDUMAN

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AFAD Başkanı Okay Memiş ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sağanak ve fırtınanın meydana getirdiği olumsuzluklarla ilgili ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BÜTÜN EKİPLERLE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

“Kayıp olan 11 mürettebatımızın arama-kurtarma ve tarama çalışmalarına gece-gündüz devam ediyoruz” bilgisini veren AFAD Başkanı Okay Memiş, “Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu ifade etmek durumundayız. Hem denizden hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık. Ancak gün ağrımasıyla birlikte hava şartları biraz daha iyileşti. Şu an bütün ekiplerle birlikte arama-tarama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“9 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, KAYIP 11 VATANDAŞIMIZ DA GEMİ MÜRETTEBATI”

Türkiye genelinde can kayıpları olduğunu söyleyen Memiş, “Batman'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünden itibaren meydana gelen sellerde toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 vatandaşımız kayıp. 11 vatandaşımız da gemi mürettebatı” şeklinde konuştu.

“İLK ETAPTA 50 MİLYON LİRALIK ÖDENEK VALİLİĞE GÖNDERİLDİ”

Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

“İlçe merkezinde de 225 müracaatta özellikle çatıların uçtuğu ihbarı alındı. Yaklaşık 213 iş yerimizde zarar oluştuğunu tespit ettik. 10 tane de konutta zarar var. Bu zararların ilk etapta giderilmesi maksadıyla 50 milyon liralık bir ödenek Valilik emrine gönderildi.”

“ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan ve batan yük gemisine ilişkin bilgi veren Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da şunları söyledi:

“O saatten bu yana hava ve deniz koşullarının el verdiği ölçüde arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 11 gemi personelini arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.”