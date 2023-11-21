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Ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

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Ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Sıratut Mahallesi’nde 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremin ardından ağır hasar raporu verilen binanın enkazı, birinin olması ihtimaline karşı ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı. (AA)

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