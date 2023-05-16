Ailesini katletti

Esenler'de İnan Taşçı, eşi Gülay Taşçı ve oğlu Efe Taşçı'yı silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan İnan Taşçı da hayatını kaybetti.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, İnan Taşçı (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı (39)’yı daha sonra da oğlu Efe Taşçı (19)’yı silahla vurarak öldürdü.

İnan Taşçı, yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı’nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.

POLİSLERE NOT YAZILI KAĞIT ATTI

İnan Taşçı olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı. Taşçı’nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, “Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz” yazdığı öğrenildi.

OPERASYON DÜZENLENECEĞİ SIRADA SİLAH SESİ DUYULDU

Özel harekat polisleri, operasyon düzenleyeceği sırada İnan Taşçı bu kez silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan İnan Taşçı’nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Gülay Taşçı ve Efe Taşçı’nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olay sırasında çevrede olan bir vatandaş ise, “Defalarca silah sesi duydum .Polis zaten burasını kapatmıştı Birden fazla silah sesi duyduk. Daha sonra özel harekat ekiplerini gördük” dedi. (DHA)

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