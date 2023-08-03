Akbelen Ormanlarında “büyük buluşma” eylemi düzenlenecek

Muğla’nın Milas ilçesine bağılı İkizköy’deki Akbelen Ormanları direnişinin 14. gününde, "Akbelen Büyük Buluşması" adı altında eylem düzenlenecek.

Yaşar ANTER

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İkizköy Çevre Komitesi, yazılı bir açıklama yaparak, tüm vatandaşları 6 Ağutos’taki eyleme davet etti.

“Akbelen’e sahip çık, ülkemizin geleceğini birlikte kazanalım” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

* 4 yıldır ısrarla koruduğumuz, savunduğumuz Akbelen Ormanı’ndan, köyümüzden, topraklarımızdan vazgeçmiyoruz. 24 Temmuz’da başlayan hukuksuz kesim faaliyetini durdurmak için defalarca girişimde bulunduk. Kolluk güçlerinin orantısız şiddetine maruz kaldık. Yine de vazgeçmedik. Nöbetimize de mücadelemize de devam ediyoruz.

* 6 Ağustos Pazar günü saat 14:00’da Akbelen nöbet alanında tüm gücümüzle, haklılığımızla buluşacağız. Bir kömür madeni için yaşadığımız haksız, hukuksuz, adaletsiz süreci kabul etmiyoruz.

* Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tüm siyasi parti temsilcilerini, yetkililerini ve örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, milletvekillerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, çevre örgütlerini, Milaslıları, Bodrumluları, Muğlalıları ve bize destek olmak isteyen tüm yurttaşları 6 Ağustos Pazar günü yanımızda görmek istiyoruz. Akbelen’e sahip çık, ülkemizin geleceğini birlikte kazanalım.

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