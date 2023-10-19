Akbelen’deki gazlı coplu müdahaleye suç duyurusu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de 4 yıldır sürdürdükleri mücadele ile 780 dönümlük Akbelen Ormanı'nı korumak için direnen ve 29 Temmuz 2023 tarihinde ormanlarının kesilmesini önlemek isterken güvenli güçlerinin gazlı coplu müdahalesine maruz kalanlar bugün suç duyurusunda bulundu.

Yaşar ANTER

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Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Yönetimi, Muğla Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Akbelen’de partili iki üyelerinin orantısız şiddete maruz kaldığını öne sürerek kötü muamelede sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

“AKBELEN DİRENİŞİ BİR YAŞAM DİRENİŞİDİR”

Muğla Adliyesi önünde bir araya gelen partililer basın açıklaması yaptı. Avukat Alev Öztürk tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* “29 Temmuz Cumartesi günü dayanışma için gittiği Akbelen’de partili iki üyemizin, anayasal bir hak olan protesto etme haklarına engel olmaya çalışan kolluk kuvvetlerinin kalkanlı, joplu, biber gazlı orantısız şiddetine, işkencesine maruz kalmış olması nedeniyle kötü muamelede sorumluluğu bulunan yetkililer ve bu hukuksuzluğa göz yumanlar hakkında bulunduğumuz suç duyurusunu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

* Yaptığımız bu suç duyurusu elbette sadece partili üyelerimiz için yapılmış değildir, bizler bu suç duyurusunu ülkede her gün artan baskı, şiddet ve hukuksuz uygulamalara maruz kalan, ancak her türlü baskı ve hukuk dışı uygulamalara karşı ülkenin dört bir yanında rant uğruna talan edilen, sermaye güçlerine peşkeş çekilen ormanlar, denizler ve bilumum doğa katliamı için var gücüyle mücadele eden tüm yurttaşlar adınadır.

* Akbelen'deki mücadele sadece birkaç ağacı korumak için değil tüm yurttaşların hakkı olan sağlıklı yaşam hakkımızı güvence altına almak ve mücadelesini yürütmek için verilen bir mücadeledir. Ormanların yok edilmesi, doğal yaşamın yok edilmesi, çevredeki tarımsal faaliyetlerin sona erdirilmesi demektir. Bu anlamda Akbelen direnişi bir yaşam direnişidir. Tüm canlıların yaşam hakkı savunmak da yurttaş olrak her birimizin hakkıdır.

* Bu nedenle yaşam haklarımızı savunma hakkımızı kullanırken karşılaştığımız her türlü engelleme, kötü muamele, baskı, orantısız güç kullanma ve işkence bir hak ihlalidir. Bu hak ihlaline karşı anayasal hakkımız olan yasalar ile güvence altına alınmış olan en temel insan hakkı olan seyahat etme ve ifade özgürlüğü hakları elinden alınan partili yoldaşlarımız başta olmak üzere sadece Akbelen’de değil ülkenin her köşesinde devam eden bu hukuksuzluklara karşı mücadele etmeye ve haklarımızı savunmaya kararlı bir şekilde devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”