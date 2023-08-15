Akbelen’e direnişe gidenlere bir şok daha

Akbelen ormanlarındaki ağaç katliamına karşı yapılan eyleme destek veren, direnişe katılan yüzlerce kişi jandarmanın müdahalesiyle karşılaşmış bölgeye alınmayan destekçilere biber gazı ve copla müdahale edilmişti. Şimdi de bölgeye araçlarıyla giden yüzlerce kişiye trafik cezası kesildiği ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen eylem ve eylemcilerine destek vermek amacıyla 6 Ağustos tarihinde ormanlık alana giden yüzlerce kişiye trafik cezası yazıldığı ortay çıktı. İstanbul Barosu Avukatlarından Ömer Kavili Milas Sulh Ceza Hakimliği'ne cezaların iptal edilmesi talebiyle dava açtığını belirtti.

AVUKATA DA CEZA YAZILMIŞ

İstanbul Barosu avukatlarından Ömer Kavili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, 6 Ağustos 2023 tarihinde İkizköy Akbelen ormanlarına direnişe gelen ve araçlarını yol kenarına park eden yüzlerce kişinin aracına jandarma trafik ekipleri tarafından park edilmemesi gereken yere park etmek suçundan fotoğraflı tespit ile 436’şar TL. para cezası kesildiğini belirterek “Bu cezanın İstanbul'a döndüğümde bana da yazıldığını görünce şok oldum. Hiç vakit geçirmeden Milas Sulh Ceza Hakimliği'ne cezanın iptali için dava açtım ve CHP Milletvekili Mustafa Tanal'ın tanık olarak dinlenmesini istedim” dedi.

JANDARMA “PARK ET” DEDİĞİ YERDE CEZA KESTİ

Kavili açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“O gün Akbelen'de jandarma tarafından park alanına giriş yasaklanmıştır. Yasak olduğu söylenerek park yerine gitmeye engel olunmuştur. Jandarma, trafiği sevk ve idare edecek şekilde park yeri göstermemiştir.

Yol kenarına park edilmesini üniformalı jandarmalar söylemiştir. Ülkesinin insanlarına tuzak kuran idare memurlarının bu sözlü talimatı üzerine oraya gelen tüm araçlar yol kenarındaki boş yerlere gitmişler ve yine olay yerindeki Jandarmanın yönlendirmesiyle trafiğe engel olmakszın yol kenarında park etmişlerdir.

Bu hususta sayın Milletvekili Mahmut Tanal tanık olarak dinlenmelidir. Kanunda soyut yazılı olan kuralın somut olaya uymadığı halde yani ‘zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak’ şeklinde bir davranış yoktur ve bunu kanıtlayacak kanıtlar tebligata eklenmemiştir.

Aracın yönetmeliğe aykırı şekilde park ettiği iddiasını kanıtlayan görüntü delili veya varsa başkaca belgeler araç sahibine tebliğ edilmemiştir. Bu kurnazlığı yapan idarenin memurları savunma hakkını yok etmiştir.

İdarenin memurları gerçekleşmeyen olaylara sırf kanunda yazılı maddeyi uygulama iddiasıyla insanlara zulüm etmekte ve mobing yapmakta ve insanları haksız para cezası ile yıldırmak için mobing yapmakta ve görevi kötüye kullanma suçu işlemektedir.

Tutanaktaki yerde sabit ve mobil kamera kayıtlarının toplanmasını, tutanağı düzenleyen kişinin ve Milletvekili Mahmut Tanal'ın tanık olarak çağrılmasını ve doğrudan soru yöneltme imkânı tanınması bakımından başvurunun duruşmalı olarak incelenmesini ve yukarıda izah edilen nedenler ve toplanacak delillere erişim imkanı ve tartışılması sonrasında hukuka aykırı olan trafik idari para cezasının iptali ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin idareye yükletilmesini vekaleten talep ettim”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu’ndan Akbelen tepkisi: Korkunç bir baskı

İlginizi Çekebilir Akbelen’de seyyar tuvalet gerginliği: 2 gözaltı