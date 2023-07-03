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AKP il başkanlığı, Atatürk ve İnönü’yü perdeledi

Bolu Belediyesi, Bolu’nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi’ndeki ilan panosuna Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 1’inci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün birlikte yer aldığı yağlı boya resmini koydu. Park yasağı olan yola dubalar kırılarak ve Atatürk ile İnönü resmi kamufle edilerek AKP seçim arabası park edildi.

Yayınlanma: 05:30 - 03 Temmuz 2023 Güncellenme:
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AKP il başkanlığı, Atatürk ve İnönü’yü perdeledi

AKP Bolu İl Başkanlığı binasının tam karşısındaki kaldırımda yer alan panonun önü, belediye otobüs durağının hemen bitişiğinde yer aldığı için araçların park etmesine izin verilmiyordu. Bu nedenle durağa kadar olan bölüm dubalarla araç parkına kapatılmıştı. Ancak park yasağı olan yola dubalar kırılarak ve Atatürk ile İnönü resmi kamufle edilerek AKP seçim arabası park edildi.

AKP İl Başkanlığı, Atatürk ve İnönü resmi bulunan panonun önüne Erdoğan'lı seçim otobüsünü çekti.

Bolu Belediyesinin park ihlali yapan aracı bulunduğu yerden kaldırmaya yönelik girişimleri de sonuç vermedi. AKP Bolu İl Başkanı Hakkı Suat Güner, Atatürk ve İnönü'ye saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, Bolu Belediyesi'nin zaten orada duran aracın arkasına duvar çekip resim koyduğunu iddia etti.

AKP İl Başkanlığı, panonun tam karşısında yer alıyor.

Güner, “Bizim aracımız yıllardır hep oralara park eder. Asıl sorgulanması gereken kasıtlı olarak oraya duvar yapan Özcan'dır. Eğer Atatürk'e saygısızlık olarak algılanırsa aracımızı oradan çekeriz” dedi.

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