AKP’de dikkat çeken atama! 14 Mayıs’ta vekil seçilememişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına Elazığ eski Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz‘ı atadı. 14 Mayıs'ta Elazığ'dan milletvekili adayı gösterilen ancak seçilemeyen Yanılmaz, belediye başkanlığı görevi sırasında bazı usulsüzlükler ve Zaman gazetesi yazarı Ahmet Şahin’in kitabını belediye bütçesinden basmasıyla gündeme gelmişti.

Evren DEMİRDAŞ

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14 Mayıs seçimleri sonrasında karar organlarında değişime giden AKP’de, yerel yönetimlerde de atamalar yapıldı.

AKP MKYK yedek üyesi Mücahit Yanılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Elazığ Belediye Başkanı olduğu dönemde kentteki imar planında ve Elazığspor'a yapılan bağışlarda usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Yanılmaz'ın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanması dikkat çekti.

FETÖ GAZETESİ YAZARININ KİTABINI BASTIRDI

Mücahit Yanılmaz’ın, 2016 yılında FETÖ'nün yayın organı olan Zaman gazetesinin köşe yazarı Ahmed Şahin'in ‘Yeni aile ilmihali' adlı kitabının 150 bin adetlik baskısını, belediyenin bütçesini kullanarak yaptırdığı, darbe girişimi sonrasında toplanan kitapların imha edildiği ileri sürülmüştü.

Söz konusu olayla ilgili Elazığ Özel İdaresi MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, şunları sormuştu:

“2014-2019 yılları arasında biz Elazığ Belediyesi meclis üyesiydik. 2016 yılının sonlarında dönemin belediye başkanı Mücahit Yanılmaz evli çiftlere verilmek üzere ‘Yeni aile ilmihali’ isimli bir kitap bastırmışlardı.

Bu kitap belediyenin bütçesi kullanılarak basıldığı için biz de o gün bu kitabın hangi bütçeden bastırıldığını sormuştuk. Sonra kitabı biz de talep ettik ve bir tane alıp okuduk. O kitapta evli çiftler için dini terimler kullanılarak bazı taleplerde bulunuyorlardı.

Bu kitaptan yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 150 bine yakın kitap basılmıştı. Bu kitabı yazan kişi o dönemde FETÖ darbe girişimiyle ilgili bir tutuklama yaşadı. Bu kişinin tutuklanması sonrasında kitapları verdikleri kişilerden dahi geri istemişlerdi.

Belediye apar topar bu kitapları özel kalem vasıtasıyla belediyenin araçlarına yükleyerek bir gecede imha etti. Bu kitap için Elazığ Belediyesi hem önsözünü yazmış, baskı ve dağıtım işini yapmış. Bizim de talebimiz olmuş, 9 tane verileceği söylenmiş, fakat sadece 1 tane verilmiş. Bu kitabın masrafları kim tarafından karşılandı.”

İMAR USULSÜZLÜĞÜYLE İDDİASI

2014-2019 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanı olarak görev yapan Mücahit Yanılmaz'ın görev yaptığı süreçte kentte yaptığı imar projeleri ve Elazığspor'a toplanan bağışlarla ilgili usulsüzlük iddialarının da partililer ve seçmenler arasında tekrar gündeme getirildiği görüldü.