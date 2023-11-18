AKP’den ‘50+1’ açıklaması: Baskı unsuru haline geldi

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan yüzde 50+1 şartının “bir baskı unsuru haline geldiğini” söyledi.

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AKP'li Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 şartının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olmazsa olmaz unsuru olmadığını belirtti.

“DEMOKLES'İN KILICI”

Dünyanın birçok demokratik ülkesinde farklı oranların uygulandığına işaret eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar, bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.

En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak, sonuçları itibarıyla daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatine olacaktır. Siyaseti ve şeffaflığı değil, siyasetsizliği ve kapalı kapılar ardında yürütülen gizli ve karanlık pazarlıkları seçenler, ‘salt çoğunluk/50+1’ şartını sistemin ve siyaset kurumunun üzerinde sallanıp duran Demokles’in kılıcına dönüştürmüşlerdir. Bu nedenlerle meselenin anayasal düzlemde gözden geçirilmesi kaçınılmazdır.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50+1 şartıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.”

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