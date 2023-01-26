AKP’den 6’lı Masa’ya Erdoğan yanıtı

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin tartışmalar kamuoyunda sürerken, Altılı Masa Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmayacağını savundu. Altılı Masa'nın açıklamasına, AKP'den yanıt geldi.

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Altılı Masa’nın 11’inci toplantısı sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” denildi.

“ANAYASA ORTADA, YASA AÇIK”

Bu açıklamaya AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yanıt verdi.

Dağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. ‘Erdoğan'ı yeneceğiz’ dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz.

* Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız.”

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