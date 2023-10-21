AKP’li başkan tasarruf dinlemedi: 100 bin termos aldı

Vatandaşın ekonomik kriz ile mücadele ettiği, kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bugünlerde yerel seçimler yaklaşırken AKP’li Pendik Belediyesi kesenin ağzını açtı. Belediye hediye olarak dağıtmak üzere 15 milyon 500 bin liraya 100 bin adet termos satın aldı. Termosların üzerinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in ismi bulunuyor.

Özlem GÜVEMLİ

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz temmuz ayında kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderdi ve deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Genelgede, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği, tasarruf takibinin de tavizsiz sağlanacağı bildirildi. Ancak genelge pek bazı kamu kurumları tarafından pek dikkate alınmamış görünüyor.

AKP’li Pendik Belediyesi, 25 Eylül 2023 günü 100 bin adet termos almak üzere “Hediyelik eşya alımı” ihalesi düzenledi. Belediye ihalelinin yaklaşık maliyetini 19 milyon lira olarak belirledi. İhaleyi, 15 milyon 500 bin liralık en düşük ve tek geçerli teklifin sahibi olan His Promosyon kazandı. Şirket ile belediye arasında 20 Ekim günü de sözleşme imzalandı. 100 bin adet termos 3 ay içinde belediyeye teslim edilecek.

BELEDİYE BAŞKANININ ADI YAZILDI

Teknik şartnamede yer alan maddelere göre yarım litrelik termosların paslanmaz logo baskıya uygun olması gerekiyor. Şartnamede yer alan görsellerde de termosların üzerinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in ismi yazılı. Şartnamede “Temin edilecek ürünler baskıya uygun olacaktır. İdarenin belirleyeceği amblem olacaktır. Ürünler tek tek ambalajlanmış şekilde teslim edilecektir” maddeleri yer aldı. Termosların sıcaklığı gösteren akıllı sisteme sahip olması da aranan şartlar arasında.

“SOSYAL YARDIM YERİNE TERMOS ALDILAR”

Pendik Belediyesi geçtiğimiz haziran ayında da ihale düzenleyerek 1 milyon 350 bin TL'ye termos alımı yapmıştı. Pendik Belediyesi Meclis Üyesi de olan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, belediyenin seçim yaklaşırken yaptığı bu harcamalara tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde 1.3 milyon liralık termos alımını gündeme getirdiğini anımsatan Balyalı “Eleştirilerim üzerine oturumda belediye başkanı Cin ‘Keşke daha fazla paramız olsaydı da alsaydık' demişti. Meğer 15 milyonluk termos ihalesini yapmış ama açıklamamış. Bu miktarla çok sayıda ihtiyaç sahibine sosyal yardım ve hizmet ulaştırabilecekken Pendik Belediyesi termos almayı tercih ediyor. Vatandaşlarımızın içeceklerini soğuk ya da sıcak tutmasını sağlayan hizmet dışında alabileceği hizmetler için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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