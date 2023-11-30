AKP’li Başkan’ın montaj fotoğrafı tartışma yarattı

AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la kendisinden başka çok sayıda kişinin de olduğu bir fotoğrafı kesip biçti ve "Erdoğan ve onun" bulunduğu ikili bir fotoğrafa dönüştürdü, ardın da "iyi varsın her daim var ve varlıklı olasın" notuyla paylaştı. Paylaşıma tepkileri gelince orijinal fotoğrafı paylaşmak zorunda kaldı...

Ahmet KAYA

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AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, sosyal medya platformu X'deki kişisel hesabından bugün sabah saatlerinde sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olan bir fotoğrafı, “İyi ki varsın. Her daim var ve varlıklı olasın” notuyla paylaştı.

HEM DURUŞU, HEM DE MONTAJI TEPKİ TOPLADI

Paylaşıma bazı sosyal medya kullanıcıları, İl Başkanı Çetin'in Erdoğan'ın karşısında “El pençe divan” durduğu ve montaj olduğu eleştirileri geldi. AKP'liler ise övgü yorumları yaptı.

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ ORTAYA ÇIKTI

Gelen montaj eleştirileri üzerine AKP İl Başkanı Murat Çetin bu kez Erdoğan ve kendisinin yanı sıra çok sayıda kişinin de bulunduğu, önceki dönemlerde çekilen orijinal fotoğrafı yine, “İyi ki varsın. Her daim var ve varlıklı olasın” notuyla akşam saatlerinde yayınladı.

TEPKİLER DEVAM ETTİ

Çetin'in paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, Sadi Şirazi'nin, ‘Eksik olsun zilletle elde ettiğin yemek. Tenceren kaynıyor, şerefin devrilmiş' dizelerini paylaşıp “Fotoğrafın montaj olup olmaması önemli değil. Ben kendi adıma böyle bir görüntü vermekten, benim gibi kul olan birisinin karşısında el pençe divan durmaktan hicap ederim” yorumu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, “Foto montaj olması önemli değil. El pençe divan niye duruyor onu anlamadım. Saygı ayrıdır. Ona bir şey diyemem. Ama, bu duruşta saygı ile alakası yok yani” şeklinde eleştirdi.