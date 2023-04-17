AKP’li belediye 5 bin kilo baklava aldı, ihale tanıdık isme gitti

AKP’li Ümraniye Belediyesi Ramazan’da vatandaşlara dağıtmak üzere 625 bin TL’ye 5 bin kilogram cevizli baklava satın aldı. Baklava ihalesini, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2015 yılında AKP’den milletvekili adayı olan ismin şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Ümraniye Belediyesi 5 bin kilogram cevizli baklava almak için 14 Şubat 2023 tarihinde ihaleye çıktı.

İhaleyi, 625 bin liralık tek teklifin sahibi Oviya Gıda Unlu Mamuller İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 2 Mart günü bir aylık sözleşme imzalandı. Teknik şartnameye göre 5 bin kiloluk cevizli baklava, üzerinde Ümraniye Belediyesi'nin logosu ve belediye başkanı İsmet Yıldırım'ın adının yazılı olduğu 1 kilogramlık kutulara konuldu.

Kutularda “Sağlıklı, huzurlu ve bereketli Ramazanlar dileriz” ibaresi de yer aldı. Ramazan ayı boyunca Ümraniye Belediyesi'ne bağlı toplam 37 mahallede belirlenen adreslere günlük teslimat, ihaleyi alan şirket tarafından yapıldı.

AKP'DEN ADAY OLMUŞTU

Baklava ihalesini tek başına alan Oviya Gıda 2010 yılında kuruldu ve 7.5 milyon TL sermayeye sahip.

3 ortağı bulunan şirketin sahiplerinden Hakkı Şanlı, AKP'lilerin yakından tanıdığı bir isim. 2015 yılında AKP'den İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Şanlı, o günden beri AKP'li belediyelerin gıda ihalelerinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

Ümraniye Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 6 bin kg baklava almak için açtığı ihaleyi 390 bin liraya yine Oviya Gıda almıştı.

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin 2022 yılında su böreği ve baklava almak için açtığı ihale de 669 bin TL'ye bu şirkete gitmişti.

Üsküdar Belediyesi’nin su böreği almak üzere açtığı 9 ihaleyi de yıllardır aynı şirket kazanıyor.

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