AKP’li belediye, ikinci kez mahkeme kararını hiçe saydı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan itfaiye binası ve yanındaki yeşil alan için yapılan imar değişikliği mahkemece iki kez iptal edildi, ancak AKP'li Büyükşehir Belediyesi araziyi ikinci kez satışa çıkardı.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan denize sıfır konumdaki, kendisine ait itfaiye binasını yıkıp, yanında bulunan yeşil alanla birlikte otel ve cami yapılmak üzere imar değişikliğine giderek satmak istendi.

Belediye meclisinde bulunan CHP ve İYİ Partili üyelerin açtıkları iki davada da mahkeme imar değişikliğini iptal etti.

Bir kez daha imar değişikliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 bin 421 metrekare alanı 171 milyon 73 bin 500 lira bedelle ihaleye çıkardı.

Vatandaşların karşı çıkmalarına ve mahkeme kararlarına rağmen, 28 Temmuz’da yapılan ihaleye katılan olmadı.

FİYATI YÜKSELTİP 8 TAKSİT YAPTI

Tepkilere rağmen satıştan vazgeçmeyen Başkan Demir, 8 Eylül’de denize sıfır araziyi satmak için ikinci kez ihaleye çıkarttı.

Arazinin fiyatı 175 milyon çıkarılırken, yüzde 25’i peşin geri kalanın aylık olarak 8 eşit takside bölüneceği duyurulurken, peşin ödeme halinde fiyatta yüzde 6 indirim yapılacağı belirtildi.

“UMUYORUZ Kİ BU İHALEYE DE HİÇ KİMSE GİRMEZ”

Kurupelit Marina Dayanışması sözcüsü Nedim Ecevit, imar değişikliği planına üçüncü kez dava açtıklarını ve yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, “Belediye Başkanı Mustafa Demir, kenti ortak akılla yöneteceklerini söylemişti. Ama görünüyor ki, ‘ben yaptım olduyla’ yönetiyorlar. Ne mahkeme kararlarına ne de vatandaşın, çevre halkının tepkilerine kulak asıyorlar. Umuyoruz ki bu ihaleye de hiç kimse girmez” dedi.

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