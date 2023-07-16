AKP’li belediyenin kavunları kelek çıktı

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin "hibe" adı altında dağıttığı fidelerden yetişen kavunlar tatsız-tuzsuz çıktı. Karpuzlar ise tarlada çatlayıp çürüdü. Fideleri hibe değil yarı fiyatına aldığını söyleyen çiftçiler, zararlarının giderilmesini istedi.

Ahmet KAYA

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AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi kırsal mahallelerde oturan çiftçilere domates, salatalık, patlıcan, kavun ve karpuz fidesi desteği verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan 2023'te sosyal medya hesabından çiftçilere 33 milyon 500 bin fide desteği sağladıkları paylaşımını yaptı.

KAVUNLAR KELEK, KARPUZLAR ÇATLAK

Ancak, büyük bir umutla tarlalarına kavun ve karpuz ekerek, sulama, çapalama, ekme gibi masrafları üstlenen çiftçiler, kavunlarının normal görünümde olmasına rağmen salatalık tadında, karpuzlarının da yetişmeden çatlayarak çürümesi üzerine şok yaşadı.

Soluğu Şahinbey Belediyesi'nde alan çiftçiler durumu yetkililere bildirdi. Ancak, inceleme yapan görevliler, “Bu yıl havalar sıcak o nedenle böyle oldu” dedi.

TARLAYA GÖTÜRDÜLER, MİLLETVEKİLLERİNE DERT YANDILAR

Bunun üzerine köylüler TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere köylerine gelen CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç'i kavun ve karpuz tarlalarına götürerek içler hallerini anlattı.

Kestikleri kavunları iki milletvekiline ikram eden çiftçiler, “Kavunlar normal görünümde ama tatsız, tuzsuz; Adeta salatalık gibi. Marketlere götürüyoruz, ‘Fide ise almayız. Ya da keser tadına bakar alırız' diyerek ürünümüzü satın almıyor. Karpuzlar ise daha yetişmeden çatlayıp çürüyor. Çaresiz önümüzdeki hafta hayvanlarımızı tarlalara sürüp, kavun karpuzları onlara yedireceğiz. Şahinbey Belediyesi'nden fide alıp kavun, karpuz eken herkes mağdur. 4 ay, bunların çapası, sulaması, sürümü, gübresi için binlerce TL harcadık. Ama bir liralık ürün satamadık. Belediye yetkilileri bize sorunun sıcak havadan kaynaklandığını söylüyorlar ama burası hep böyle sıcak. Belediyenin verdiği fideleri kullanmayanlar bu sorunu aşamıyor. Sıkıntı tohum kaynaklı. Sorunumuzun çözülmesini, hiç olmazsa masraflarımızın karşılanmasını istiyoruz.”

BU BİR REZALET

Çiftçilerin sorunlarını yerinde inceleyen CHP Gaziantep Millevekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ise, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Milletvekili Melih Meriç, “Bu tam bir rezalet” derken, Hasan Öztürkmen ise, “Sanıyorum belediyeye fide sağlayan firmadan kayaklı bir sıkıntı olmuş. Ama, her üretici, hem bunu alıp evine götüren insanlar mağdur. Mağduriyetin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.

TOHUM HİBRİT DEĞİL

CHP Milletvekilleriyle birlikte kavun ve karpuz tarlalarında inceleme yapan Ziraat Mühendisleri Odası eski Şube Başkanı Karaca Bozgeyik ise, sıkıntının hibrit tohum kullanılmamasından kaynaklandığını belirterek, “Çiftçilere hibrit değil, dağılım gösteren bir tohum verilmiş. O nedenle de kavunlar tatsız ve karpuz ise yetişmeden çatlamış” şeklinde görüş bildirdi.

HİBE DEĞİL, İNİRİMLİ SATIŞ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çok sayıda paylaşım yaptığı tohum dağıtımının sosyal medya hesaplarına “Hibe” olarak açıklanmasına rağmen, gerçekte tohumların çiftçilere yüzde 50 indirimli olarak verildiği ortaya çıktı. Çiftçiler, “Tohumları yarı fiyatına alıp ektik ama keşke almasaydık. Yüzbinlerce TL zararımız oldu. Bu bölgede Şahinbey Belediyesi'nden kavun karpuz fidesi alarak eken herkes mağdur” dedi.