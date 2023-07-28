AKP’li belediyenin İBB’yi engelleme girişimine mahkeme “dur” dedi

AKP’li Esenler Belediyesi’nin, İBB’ye ait olan 3 dönümlük arazinin “belediye hizmet alanı” olan fonksiyonunu iptal edip açık otopark alanı ilan etmesine ilişkin kararının yürütmesi, mahkeme tarafından durduruldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetindeki 3 dönümlük arazinin, Esenler Belediye Meclisi'nin 2021 yılında aldığı kararla belediye hizmet alanı fonksiyonundan çıkarılıp açık otopark alanı ilan edilmesin karşı dava açmıştı.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıklayarak “Mahkeme haklılığımızı tescilledi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dava neticesi ile; projelerini geçen yıl yarışma ile elde ettiğimiz, içerisinde kreş, mahalle evi, kütüphane, etkinlik alanları ve otopark gibi Esenler halkına hizmet edecek ‘Sosyal Merkez'in temellerini çok yakın zamanda atmış olacağız” dedi.

“ENGELLENEN, ESENLER HALKININ FAYDASIDIR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “Esenler'e kreş, kütüphane, kültürel alan, mahalle evi, otopark hizmeti götürecek bu çok özel projeyi Esenler Belediyesi plan değişikliği mülkiyetimizdeki arsayı otoparka dönüştürerek engelledi. Onca zaman kaybından sonra İstanbul'un sosyal yaşam yönünden en az hizmet alan mahallesine hizmet için mahkeme süreci ile önümüzü açtık. Sonuçta yazık değil mi? Engellenen, hizmeti alamayan Esenler halkının faydasıdır. Henüz sonuçlanan bu mahkeme kararı ile Esenler'e bu sosyal kültürel merkezi kazandıracağız” dedi.

MAHKEME HUKUKA AYKIRI BULDU

Davaya bakan İstanbul 8.İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda; plan değişikliğini zorunlu kılan nedenlerin somut ve objektif şekilde ortaya konulmadığı belirtildi. Değişikliği ilgili kurumların görüşlerine uygun olmadığına dikkat çekilerek planlar arasında hiyerarşiye de uyulmadığı vurgulandı. Plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda hukuka uyarlık taşımadığına hükmedildi. Hukuka aykırılığı açık olan plan değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 14 Temmuz 2023 tarihinde oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı alındı.