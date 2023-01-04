AKP’nin hastane vaadi hayal çıktı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP'nin 2019 yılında, yerel seçimler öncesinde, Başiskele ilçesi için en önemli vaatlerinden olan devlet hastanesi projesinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı ile hayal ürünü çıktığını söyledi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP'nin 2019 yılında yerel seçimler öncesinde vaat ettiği Başiskele ilçesine yapılacak olan devlet hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“2019 yılında yerel seçimler öncesinde Ak parti'nin Başiskele için en önemli vaatlerinden biri devlet hastanesi projesiydi. Geçtiğimiz yıl bu vaadin üzerinden 2 yıl geçtiğini de dikkate alarak, Başiskele ilçemizin nüfusunun 108 bin 185'e erişmesiyle 37 mahallesi olan ilçemizde şehir hastanesi bulunmaması konusunu TBMM gündemine taşımış ve Sağlık Bakanı’nın cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na bu konuya dair soru önergemizi sunmuştuk. Yaklaşık 11 ay sonra Sağlık Bakanlığı’nın verdiği cevap hastane vaadinin sadece bir seçim propagandası olduğunu ortaya koydu.”

“HER ALANDA HAYAL VE UMUT SATMAYI SİYASİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER”

AKP’nin 2019 yılında yerel seçimlerde, Başiskele halkına devlet hastanesi hayali ve umudunu sattığını dile getiren Tarhan, “Her alanda hayal ve umut satmayı siyasi alışkanlık haline getirdiler. O dönem biz Başiskele'nin ihtiyaçlarını biliyoruz. ‘Sağlık Bakanlığı devlet hastanesini programa aldı’ diyerek yalana sarılanlara hatırlatmak istiyorum, yalanların ardına sığınarak elde ettiğinizi sandığınız başarılar gerçeklere hep yenilecek. Artık satacak ne hayal ne umut bıraktığınız halk size sandıkta en doğru dersi verecek” şeklinde konuştu.

“BAŞİSKELE’DEN HASTANELERE KOLAY ULAŞILABİLİR”

CHP'li Tarhan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği soru önergesinde Bakan Koca şu yanıtı verdi:

“Kocaeli il merkezinde Bakanlığımıza bağlı 669 yataklı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 335 yataklı Kocaeli Devlet Hastanesi ve 305 yataklı îzmit Seka Devlet Hastanesi sağlık hizmeti sunumuna devam etmektedir.

Bin 180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi’nin sağlık hizmeti sunmaya başlaması ile birlikte il merkezinde Bakanlığımıza bağlı 4 hastane, toplamda 2 bin 489 yatak ile sağlık hizmeti sunacaktır.

Başiskele ilçesi; İzmit Seka Devlet Hastanesine 11 km, Kocaeli Devlet Hastanesine 8 km, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'ne 12 km, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 12 km uzaklıkta olup, Başiskele ilçesindeki vatandaşlarımız bu hastanelerden kolay ulaşılabilir ve kaliteli hizmet almaktadır.”