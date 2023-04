Akşener: Paranızı çalanlar, hakkınızı yiyenler hesap verecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “İYİ Parti inşallah çok önemli bir başarı elde edecek ve 13'üncü Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve 15 Mayıs gününden itibaren Türkiye’de paranızı çalanlar, hakkınızı yiyenler hesap verecek” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'da toplu açılış törenine katıldı.

“Türkiye uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran bir sistemden bugüne; farklı görüşlerde, farklı anlayışlarda, farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen pek çok siyasi partinin bir araya gelip ortak görüşlerde uzlaştığı bir Millet İttifakı'nı kurdu” diyen Akşener, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin kendi görüşlerini koruyarak Türkiye'nin çıkarları için ortak projelerde bir araya geldiklerini ve birbirlerine saygı duyarak bir yolculuk başlattıklarını söyledi.

“5-10-15 MAAŞ ALAN DANIŞMANLARA YUH OLSUN”

Akşener konuşmasına, “Bu ülkenin genç kızlarını, bu ülkenin kadınlarını, bu ülkenin genç delikanlılarını işsiz bırakanlar; buna karşılık 5 maaş, 10 maaş, 15 maaşlı danışmanlarına hem de yan gelip yatan danışmanlarına ödeyenlere yuh olsun, yuh” sözleriyle devam etti.

Yandaşa harcanan para yerine; yoksul ailelerin doğalgaz ihtiyacının giderilebileceğini, tableti olmayan çocuklara tablet verilebileceğini, et alamayan ailelere et yardımı yapılabileceğini söyleyen Akşener, buna karşılık Ankapark'a harcanan 800 milyon doları hatırlatarak; “Haram olsun, zıkkım olsun hepsine” diye konuştu.

“ÇALMIYORSUN BE BAŞKANIM”

Mansur Yavaş'ın Ankara'da 4 yıldır yürüttüğü hizmetleri hatırlatan Akşener, Mansur Yavaş'a seslenerek “Hep hayırlı hizmetler sana nasip oldu. Niye? Çalmıyorsun be başkanım. Kayırmıyorsun be başkanım. Cebe atmıyorsun be başkanım. Birilerini zengin etmiyorsun. Demek ki neymiş? Harama el uzatmadığın zaman, bu milletin vergilerini hayra kullandığın zaman, yandaş kayırmadığın zaman yapılamayan hizmetler hem de son derece uygun sonuçlarla, uygun paralarla yapılıyormuş” dedi.

“DEMEK Kİ NEYMİŞ İFTİRANIN ELBETTE BİR GÜN SON BULDUĞU BİR AN GELİRMİŞ”

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan ortaya atılan terörle ilgili iddiaları hatırlatan Akşener, vatandaşlara seslenerek; “Sizin evinize PKK'lı geldi mi kardeşim? Ben biliyorum, Ankaralının evine PKK'lı gelse var ya ayakkabının tersiyle kadınlar kovalar be. Peki DHKPC'li geldi mi? Hayır. Ama sizin gibi ailelerin iş bulmaktan yorulmuş çocukları getiriyor sizin faturalarınızı onlar okuyor. Yani demek ki neymiş iftiranın elbette bir gün son bulduğu bir an gelirmiş” ifadelerini kullandı.

“BENİM ELİMDE OLAN TEK ŞEY İNANCIMI SEÇMEK”

Akşener, “Bu insanlar bizi birbirimize düşürmekten çekinmiyor. ‘Sen şucusun, ben bucuyum…' Sana ne kardeşim. O ailede doğmuş olmak, şu ailede doğmuş olmak benim kendi elimde mi? Şu bölgede doğmuş olmak benim elimde mi? Benim elimde olan bir tek şey var; inancımı seçmek, kul hakkını duymak, kul hakkına uymak, ahlaklı olmak, dürüst olmak, namuslu olmak, hırsız olmamak” açıklamasında bulundu.

“İYİ PARTİ BU ÜLKENİN SİGORTASIDIR!”

Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28’inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek şunları söyledi:

* “İşte sosyal belediyeciliği hayata geçiren Mansur Başkanın şahsında 15 Mayıs'ta iktidar olduğumuzda inşallah Millet İttifakı iktidar olacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti inşallah çok önemli bir başarı elde edecek ve 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğumuz sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve 15 Mayıs gününden itibaren Türkiye'de sizin paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler hesap verecekler hesap. Ama çalanlar ve yiyenler, kayıranlar hesap verecek. Neyle hesap verecek? Hukukla verecek, yargıyla verecek yani siyasetçi parmağını uzatıp şunu yargılayın demeyecek.”

“SİYASETÇİ İNTİKAM MAKAMI DEĞİLDİR”

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik tehditlerini hatırlatarak 14 Mayıs'tan sonrasını işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

* “Cumhurbaşkanı çıkıp da; ‘Hey Meral Akşener bu daha iyi günlerin senin daha başına neler gelecek' diyemeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir. Ama çalanın, çırpanın, haksızlık yapanın ensesinde olması için de yargıyı hür, bağımsız, objektif, korkusuz kılandır. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla uygulayandır. Demokrasiyi tam anlamıyla uygulayandır.”

“14 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDA SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLAYACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda 14 Mayıs seçimlerine vurgu yapan Akşener “14 Mayıs günü her bir kardeşim bir başka kardeşini, diğeri bir başka kardeşini sandığa götürecek. Sandıklara sahip çıkılacak ve 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.