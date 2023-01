Akşener: ‘Yeter söz milletindir!’ diyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri öncesinde başlattığı lider iletişim kampanyasının altıncı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener, videoya "'Yeter söz milletindir!'" diyeceğiz ve bu harami düzeni milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz" notunu düştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Paylaşılan videoda; vatandaşların yaşadığı yokluğa ve derin yoksulluğa dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarına ve ilgili çıkışlara ilişkin Akşener'in tepkilerine yer verildi.

“Döviz kurundaki artış durdurulamıyor. Enflasyon ise son 24 yılın zirvesinde.” sözleriyle başlayan videoda vatandaşların; düşen alım gücüne, yaşanan derin yoksulluğa ve geçim sıkıntısına ilişkin “Değil evimi geçindirmek, çocuklarımın ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorum.”, “Ben 70 yaşını gördüm böyle zalim bir hükümet görmedim.”, “Allah'tan önce bunlar öldürecek bizi.” tepkileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; “Ne diyor bu ya?”, “Sana ne, sen kimsin ya?” söylemlerine yer verildi.

“EY KASIMPAŞALI ERDOĞAN SEN AÇLIĞIN NE OLDUĞUNU BİLİRDİN”

Sarayın ihtişamlı hayatı, verilen lüks davetler ve israf görüntüleri ile Erdoğan'ın “Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben!” sözleri hatırlatılırken bu sözlere karşı Akşener'in; “Sarayından çık Erdoğan! Sarayından çık. Ey Kasımpaşalı Erdoğan; sen açlığın ne olduğunu bilirdin, yoksulluğun ne olduğunu bilirdin. Gittin saraya, unuttun.” sözleri ele alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantılarında, neredeyse her hafta kürsüye çıkardığı derdini duyurmak isteyen vatandaşların görüntülerine yer verilirken Akşener'in; “Sen ısrarla anlamak istemesen de biz ısrarla hakikati konuşmaya devam edeceğiz. Bize inanmadığın her durumda da her hafta seni aziz milletimizin sesiyle yüzleştireceğiz. Bu kürsü, milletin kürsüsüdür. Daha önce nasıl esnaflarımızdan çiftçilerimize, işletme sahiplerinden sağlık çalışanlarımıza, atanamayan öğretmenlerimizden EYT'li kardeşlerimize memlekette derdi olan kim varsa burada ağırladıysak; siz inatla o sesi kısmaya çalışsanız da biz her hafta sözü de, kürsüyü de inatla ve ısrarla milletimize bırakmaya devam edeceğiz” sözleri hatırlatıldı.

“‘YETER SÖZ MİLLETİNDİR’ DİYECEĞİZ”

Videonun sonunda ise Meral Akşener'in Meclis kürsüsünden söylediği şu sözlere yer verildi:

“'Yeter söz milletindir!' diyeceğiz ve aslanlar gibi iktidara geleceğiz.”