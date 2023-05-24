Akşener’den Özdağ açıklaması: Hayırlı olsun

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokole ilk yorum: O metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok. Hayırlı olsun. Beni herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladı.

CHP ve Zafer Partisi arasında varılan protokol de kamuoyuna açıklandı. Protokolde Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın üzerinde anlaştığı yedi temel ilke sıralandı.

Bu anlaşmayı ve protokolü değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:

– Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özdağ’ın imzasının olduğu bir metin yayımlandı. O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok.

– Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayımlandı. Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen bir madde yok içinde. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun.

Akşener, bir gazetecinin, Zafer Partisi’ne verilen bakanlıklarla ilgili sorusu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

– Herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde, Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak, bir araya gelip konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var.

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